Всегда говори «всегда» 8 (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Всегда говори «всегда» 8. Серия 6
Всегда говори «всегда» 8
1-й сезон
6-я серия

Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сергей Барышев узнает, что ему в наследство достался домик в маленьком городке Полунино. Ольга с подругой Надей и младшими детьми едут в Полунино — развеяться накануне важного заказа («Солнечный ветер» выиграл крупный тендер) и заодно оформить наследство.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

