Всегда говори «всегда» 6. Серия 6
Wink
Сериалы
Всегда говори «всегда» 6
1-й сезон
6-я серия

Всегда говори «всегда» 6 (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.52010, Всегда говори «всегда» 6. Серия 6
Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У Ольги Барышевой обнаруживают онкологическое заболевание, а ее подруга Надежда вновь теряет любимого. Надя в депрессии после того как пережила автокатастрофу. Психолог МЧС Евгений Синцов становится для Нади другом, который помогает ей пережить эту жизненную ситуацию. Болезнь Ольги тем временем отодвигает проблемы Барышевых на второй план, а Надя приходит на помощь подруге.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори «всегда» 6»