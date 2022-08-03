Всегда говори «всегда» 6 (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

У Ольги Барышевой обнаруживают онкологическое заболевание, а ее подруга Надежда вновь теряет любимого. Надя в депрессии после того как пережила автокатастрофу. Психолог МЧС Евгений Синцов становится для Нади другом, который помогает ей пережить эту жизненную ситуацию. Болезнь Ольги тем временем отодвигает проблемы Барышевых на второй план, а Надя приходит на помощь подруге.

