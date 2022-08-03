Всегда говори «всегда» 5 (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Всегда говори «всегда» 5. Серия 6
Всегда говори «всегда» 5
1-й сезон
6-я серия

Мелодрама16+

О сериале

Ольга и Сергей ждут возвращения старшего сына из Лондона, где он провел последние два года. Но домой приезжает уже совсем другой человек. Миша твердо решил стать панк-музыкантом, а чтобы заработать денег, ввязывается в очень мутную историю. Старшие Барышевы полностью окунаются в решение проблем отцов и детей, которые выходят на первый план.

