Всегда говори «всегда» 5 (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Ольга и Сергей ждут возвращения старшего сына из Лондона, где он провел последние два года. Но домой приезжает уже совсем другой человек. Миша твердо решил стать панк-музыкантом, а чтобы заработать денег, ввязывается в очень мутную историю. Старшие Барышевы полностью окунаются в решение проблем отцов и детей, которые выходят на первый план.

