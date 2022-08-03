Всегда говори «всегда» 5 (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
9.62009, Всегда говори «всегда» 5. Серия 10
Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ольга и Сергей ждут возвращения старшего сына из Лондона, где он провел последние два года. Но домой приезжает уже совсем другой человек. Миша твердо решил стать панк-музыкантом, а чтобы заработать денег, ввязывается в очень мутную историю. Старшие Барышевы полностью окунаются в решение проблем отцов и детей, которые выходят на первый план.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- ЕФАктёр
Евгений
Филичкин
- ПСАктриса
Полина
Степанова
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- ВСАктёр
Василий
Савинов
- ЕААктриса
Екатерина
Астахова
- Актриса
Мария
Сёмкина
- АБАктёр
Александр
Бобров
- АГСценарист
Алла
Гусева
- АССценарист
Анна
Суворова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ВРХудожник
Владимир
Родимов
- ХХХудожник
Хайям
Ханукаев
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ВБКомпозитор
Владимир
Баскин