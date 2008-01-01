Всегда говори «всегда» 4 (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Семья Барышевых отправляется в родной город Сергея - Гладьевск, на юбилей отца Сергея, Леонида Сергеевича. В Гладьевске Сергей встречается с другом юности, Юрием Градовым, который при поддержке Леонида Сергеевича, своего учителя, поглощен политическими страстями города и планирует стать мэром Гладьевска. Как всегда, горе приходит неожиданно - от сердечного приступа умирает отец Барышева.

