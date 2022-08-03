Всегда говори «всегда» 3 (сериал, 2006) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

У мужа Ольги, Сергея Барышева, дела идут успешно: вот уже полгода вместе с Ольгой и младшим сыном Петей он живет в Тайланде, где ведет строительство сети отелей. Ничто не предвещает беды, пока в фирме Барышева не появляется новый переводчик – эффектная женщина по имени Оксана. Она, польстившись на огромное состояние Барышева, решает женить его на себе. То, что он женат и у него четверо детей, ее нисколько не смущает. Барышев любит Ольгу, но Оксана очень настойчива, и Барышев ломается…

