Всегда говори «всегда» 2 (сериал, 2004) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
9.62004, Всегда говори «всегда» 2. Серия 6
Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Фата, поцелуй, кольцо на пальце... Кажется, что впереди бесконечная радость. Но так бывает только в сказке, а в жизни любовь – это теорема, которую нужно доказывать каждый день. Сергей Барышев участвует в схватке за крупный контракт, Ольга растит малыша, Дмитрий и Надежда строят бизнес. Успех как магнит притягивает зависть и злобу. Сергей оказывается в центре карьерной интриги, которую затевает второй человек в его компании, а в отношения Надежды и Дмитрия вмешивается коллега Надежды – Дарья. Покушение, автокатастрофа, чужой город, дорога, казенный дом, пиковая дама... Новые люди, новые идеи и новые повороты судьбы с видом на надежду...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актёр
Ярослав
Бойко
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ВГАктёр
Владимир
Горюшин
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ИКСценарист
Ирина
Кмит
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- АСХудожник
Андрей
Сперанский
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ЮГОператор
Юрий
Гармаш
- ИМКомпозитор
Игорь
Матета