Всегда говори «всегда» 2 (сериал, 2004) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Фата, поцелуй, кольцо на пальце... Кажется, что впереди бесконечная радость. Но так бывает только в сказке, а в жизни любовь – это теорема, которую нужно доказывать каждый день. Сергей Барышев участвует в схватке за крупный контракт, Ольга растит малыша, Дмитрий и Надежда строят бизнес. Успех как магнит притягивает зависть и злобу. Сергей оказывается в центре карьерной интриги, которую затевает второй человек в его компании, а в отношения Надежды и Дмитрия вмешивается коллега Надежды – Дарья. Покушение, автокатастрофа, чужой город, дорога, казенный дом, пиковая дама... Новые люди, новые идеи и новые повороты судьбы с видом на надежду...

