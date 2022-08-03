Всегда говори «всегда» 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Всегда говори «всегда» 2
1-й сезон
2-я серия

Всегда говори «всегда» 2 (сериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.62004, Всегда говори «всегда» 2. Серия 2
Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Фата, поцелуй, кольцо на пальце... Кажется, что впереди бесконечная радость. Но так бывает только в сказке, а в жизни любовь – это теорема, которую нужно доказывать каждый день. Сергей Барышев участвует в схватке за крупный контракт, Ольга растит малыша, Дмитрий и Надежда строят бизнес. Успех как магнит притягивает зависть и злобу. Сергей оказывается в центре карьерной интриги, которую затевает второй человек в его компании, а в отношения Надежды и Дмитрия вмешивается коллега Надежды – Дарья. Покушение, автокатастрофа, чужой город, дорога, казенный дом, пиковая дама... Новые люди, новые идеи и новые повороты судьбы с видом на надежду...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори «всегда» 2»