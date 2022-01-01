Все ОК (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Фантастический сериал из Латвии о юноше, у которого на фоне ПТСР развились телепатические способности. На первый взгляд, Дэвид – типичный избалованный представитель золотой молодежи. Он тусуется в клубах и проводит время на яхте с красотками, а его жизнь – сплошная dolce vita. Однако, если присмотреться, вы увидите травмированного в детстве человека, страдающего от повышенной тревожности и панических атак, к которым внезапно добавляется еще один побочный эффект – Дэвид начинает читать чужие мысли. К чему это приведет, можно увидеть, если смотреть онлайн фантастический сериал «Всё ок» (2021) в видеосервисе Wink.



