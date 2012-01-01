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Все началось в Харбине
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Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2012, Все началось в Харбине. Серия 8
Драмы12+

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Сюжет

Поселок, где живет Люда, в сорока километрах от лагеря. Борис едет к ней. Они не виделись семь лет. Борис рассказал, что видел отца, но не смог сказать, что Ержанов расстрелян.

Сериал Все началось в Харбине 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Все началось в Харбине»

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