Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Поселок, где живет Люда, в сорока километрах от лагеря. Борис едет к ней. Они не виделись семь лет. Борис рассказал, что видел отца, но не смог сказать, что Ержанов расстрелян.



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