Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2012, Все началось в Харбине. Серия 4
Драмы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Борис пытается объясниться с Людмилой. Они больше года вместе, но по-настоящему близких отношений нет. Людмила неожиданно уходит, извинившись. Ее ждет незнакомый взрослый мужчина.
Сериал Все началось в Харбине 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЛЗРежиссёр
Лео
Зисман
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Эрнст
Романов
- ЮДАктриса
Юлия
Денисова
- АПАктёр
Александр
Петров
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- АБПродюсер
Александр
Буравский
- ВСПродюсер
Валерий
Смецкой
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко