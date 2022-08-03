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Все началось в Харбине
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Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Все началось в Харбине. Серия 3
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Харбин 1934 год. Борис окончил техникум с красным дипломом. Дипломы выпускникам вручает начальник КВЖД – Ержанов, отец Люды. Но на работу Бориса не берут.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Все началось в Харбине»