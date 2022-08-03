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Все началось в Харбине
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Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Все началось в Харбине. Серия 2
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Двести советских служащих КВЖД оказываются в тюрьме. Но дорога действует, распоряжений из Москвы о прекращении работы не поступало. Николай Эйбоженко остается на своем рабочем месте.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Все началось в Харбине»