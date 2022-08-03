Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2012, Все началось в Харбине. Серия 2
Драма, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Двести советских служащих КВЖД оказываются в тюрьме. Но дорога действует, распоряжений из Москвы о прекращении работы не поступало. Николай Эйбоженко остается на своем рабочем месте.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛЗРежиссёр
Лео
Зисман
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Эрнст
Романов
- ЮДАктриса
Юлия
Денисова
- АПАктёр
Александр
Петров
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- АБПродюсер
Александр
Буравский
- ВСПродюсер
Валерий
Смецкой
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко