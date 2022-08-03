Врумиз. Сезон 3. Серия 22
Врумиз
3-й сезон
22-я серия

Врумиз (мультсериал, 2017) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн

2017, Vroomiz
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Спиди отважно гоняет по суперсовременному гоночному треку в Зиппи Сити и верит, что станет чемпионом. Жизнь Врумиз полна приключений, опасностей и сюрпризов. Спиди и его друзья, решая проблемы Зиппи Сити, с легкостью выходят из любой ситуации, проявляя невероятную выдумку и изобретательность.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb