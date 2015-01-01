Врумиз (мультсериал, 2015) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн
2015, Vroomiz
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Спиди отважно гоняет по суперсовременному гоночному треку в Зиппи Сити и верит, что станет чемпионом. Жизнь Врумиз полна приключений, опасностей и сюрпризов. Спиди и его друзья, решая проблемы Зиппи Сити, с легкостью выходят из любой ситуации, проявляя невероятную выдумку и изобретательность.
СтранаЮжная Корея
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb