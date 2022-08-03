Врумиз. Сезон 1. Серия 24
Wink
Детям
Врумиз
1-й сезон
24-я серия

Врумиз (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

2012, Vroomiz
Мультсериалы, Приключения0+

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О сериале

Спиди отважно гоняет по суперсовременному гоночному треку в Зиппи Сити и верит, что станет чемпионом. Жизнь Врумиз полна приключений, опасностей и сюрпризов. Спиди и его друзья, решая проблемы Зиппи Сити, с легкостью выходят из любой ситуации, проявляя невероятную выдумку и изобретательность.

Страна
Южная Корея
Жанр
Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb