Время смерти. Серия 2
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Время смерти (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Time of Death
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Идеальные примеры того, как прожить последние недели, дни и мгновения. Смелый документальный проект покажет восемь семей, в каждой из которых близкий человек неизлечимо болен. Смерть неумолимо приближается, но благодаря поддержке семьи, друзей и преданных своему делу медработников эти сильные люди не впадают в уныние...

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.7 IMDb