Время смерти. Серия 1
Wink
Сериалы
Время смерти
1-й сезон
1-я серия

Время смерти (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Time of Death
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Идеальные примеры того, как прожить последние недели, дни и мгновения. Смелый документальный проект покажет восемь семей, в каждой из которых близкий человек неизлечимо болен. Смерть неумолимо приближается, но благодаря поддержке семьи, друзей и преданных своему делу медработников эти сильные люди не впадают в уныние...

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.6 IMDb