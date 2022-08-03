WinkСериалыВремя смерти1-й сезон1-я серия
Время смерти (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2013, Time of Death
Документальный18+
О сериале
Идеальные примеры того, как прожить последние недели, дни и мгновения. Смелый документальный проект покажет восемь семей, в каждой из которых близкий человек неизлечимо болен. Смерть неумолимо приближается, но благодаря поддержке семьи, друзей и преданных своему делу медработников эти сильные люди не впадают в уныние...
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
8.6 IMDb