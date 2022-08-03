Время любить (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Это история трех закадычных подруг—Марины, Жанны и Светы. Всем им около сорока лет, у всех—плохо устроенная личная жизнь. Они убегают от проблем на морской курорт, в мини-отель, где управляющей работает мама Марины—Алла Леонидовна. Здесь, на море, и начинаются приключения подруг.

