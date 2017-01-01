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Вражда (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2017, Feud
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В первом сезоне оскароносные актрисы Сьюзен Сарандон и Джессика Лэнг играют голливудских легенд Бэтт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Место действия — съемочная площадка классического триллера «Что случилось с Бэби Джейн?», на которой неприязнь между Дэвис и Кроуфорд достигла высшей точки напряжения.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вражда»

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