Врата Штейна (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Акихабара – интереснейшее место, где обитают самые разные люди – от слегка сдвинутых по фазе до больных на всю голову. Именно такая компания собралась в Лаборатории проблем времени, что над лавкой старых телевизоров. Возглавляет её 18-летний Ринтаро Окабэ, сумасшедший ученый и борец с мировым заговором. В серьезном деле нельзя без хакера – вот и он, Итару Хасида, конечно же, толстяк и истинный отаку. Добрая фея лаборатории – Маюри Сиина, подруга детства Ринтаро, официантка мейд-кафе и фанатка косплея, а научную мощь бригады резко повысила юный гений Курису Макисэ, истосковавшаяся по интеллектуальным приключениям и простому человеческому теплу. Компании удалось построить машину времени из микроволновки и барахла с ближайшей распродажи. Великие открытия делают любители, а профессионалы строят «Титаники». Вот только потом началось такое, что парадокс дедушки нервно удалился курить в сторонку, а главный герой трижды проклял тот день, когда сдуру открыл врата Штейна. Он был готов рисковать своей жизнью, но не чужими. Впрочем, сделанного, как известно, не воротишь. Или… все же можно?



