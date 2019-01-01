Вперед, Астробой! (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Познакомьтесь с культовым персонажем японских комиксов и аниме, добрым мальчиком-андроидом по имени Астробой, придуманным в середине прошлого века! В новом мультсериале герою предстоит спасать планету от самых разных экологических проблем, а помогут ему в этом профессор Элефан и его внучка �Сузу, а также смышленая кошечка Астрокитти.



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