Вперед, Астробой!. Серия 33
Wink
Детям
Вперед, Астробой!
1-й сезон
33-я серия

Вперед, Астробой! (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

7.72019, Go Astro Boy Go!
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Познакомьтесь с культовым персонажем японских комиксов и аниме, добрым мальчиком-андроидом по имени Астробой, придуманным в середине прошлого века! В новом мультсериале герою предстоит спасать планету от самых разных экологических проблем, а помогут ему в этом профессор Элефан и его внучка Сузу, а также смышленая кошечка Астрокитти.

Жанр
Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг