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Возвращенные (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Американский психологический сериал с элементами хоррора о мистическом воскрешении жителей маленького городка.
В провинциальном горном поселении случается несчастье — тридцать человек, ехавших на экскурсионном автобусе, срываются в пропасть. Их родственникам приходится объединиться, чтобы оказать друг другу моральную поддержку, однако спустя четыре года совсем не постаревшие покойники возвращаются домой живыми, не помня, что с ними произошло. Люди не знают, как вести себя с давно оплаканными умершими, ведь они строят жизнь, в которой погибшим близким больше нет места. Теперь «воскресшим» необходимо научиться налаживать отношения со своими близкими, а бедным родственникам — разгадывать тайну их чудесного спасения. Оставайтесь с Wink и включайте мистическую драму «Возвращенные» — сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Рейтинг
- Режиссёр
Дженнифер
Гетцингер
- ЧМРежиссёр
Чарльз
Мартин
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- СУРежиссёр
Стивен
Уильямс
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- ТРАктриса
Тэнди
Райт
- ИЭАктриса
Индия
Энненга
- Актриса
Софи
Лоу
- Актриса
Сандрин
Холт
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- КААктёр
Кевин
Алехандро
- ДКАктёр
Дилан
Кингуэлл
- Актёр
Джереми
Систо
- МВАктёр
Мэт
Ваиро
- РКСценарист
Робен
Кампийо
- ЭКСценарист
Эммануэль
Каррер
- ФГСценарист
Фабрис
Гобер
- ТБПродюсер
Том
Бирс
- КБПродюсер
Каролин
Беньо
- КБПродюсер
Кори
Бёрд
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- СБМонтажёр
Сара
Бойд
- КНМонтажёр
Кристофер
Нельсон
- Монтажёр
Дэвид
Эйзенберг
- ДСОператор
Джон
С. Бартли
- ЧВОператор
Чекко
Варезе
- ЗККомпозитор
Зои
Китинг
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо