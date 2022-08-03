Возвращение (сериал, 2005) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Лиза Кудроу в псевдодокументальной трагикомедии об актрисе, пытающейся возродить свою карьеру, которая никогда не была особенно впечатляющей. У Валери Чериш была одна по-настоящему успешная роль — в ситкоме, выходившем в 90-х. Спустя много лет она пытается вновь оказаться на телевидении сразу с двумя проектами — реалити-шоу и новым комедийным сериалом, которые будут перекликаться друг с другом. Теперь операторы следуют за ней повсюду, и Валери нужно играть на публику почти всегда. Это особенно сложно, когда концепция сериала, который должен был ознаменовать ее триумфальное возвращение, меняется: теперь Чериш предлагают довольствоваться вторым планом, тогда как в центре сюжета оказываются герои помоложе. Но Валери старается не падать духом, несмотря на жестокость шоу-бизнеса.

