Возвращение Блудного попугая. Часть 3
Wink
Детям
Возвращение Блудного попугая
1-й сезон
3-я серия

Возвращение Блудного попугая (мультсериал, 1988) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

1988, Возвращение Блудного попугая. Часть 3
Мультсериалы, Советские мультфильмы12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Популярный мультсериал про попугая с несносным характером и голосом Геннадия Хазанова. Кеша живет у школьника Вовки, вечно смотрит телевизор и мечтает опробовать увиденное на собственных перьях. Тяга к новым впечатлениям то и дело толкает любознательного попугая на сомнительные приключения.

Страна
Франция, СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Возвращение Блудного попугая»