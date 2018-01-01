Возвращение Блудного попугая (мультсериал, 1984) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Популярный мультсериал про попугая с несносным характером и голосом Геннадия Хазанова. Кеша живет у школьника Вовки, вечно смотрит телевизор и мечтает опробовать увиденное на собственных перьях. Тяга к новым впечатлениям то и дело толкает любознательного попугая на сомнительные приключения.

