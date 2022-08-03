8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

По классификации революционного движения в России в 1860-х гг. наступил разночинский этап. Разночинцы, выходцы из разных сословий, ставили своей главной задачей распространение образования и революционных идей в народе в целом, откуда и произошел термин народничество. У этого революционного движения имелись предшественники т.н. шестидесятники люди, недовольные реформами Александра II. Главными идеологами народнического революционного движения были славянофил А.И. Герцен и западник Н.Г. Чернышевский. Но у двух лидеров имелись разногласия о выборе революционного пути российского или европейского. В конце концов, так как Чернышевский проживал в России, вокруг него и журнала Современник сформировалась первая народническая организация Земля и воля. Обо всем этом подробнее вы узнаете из данного урока.



