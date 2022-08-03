Вознесение. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Вознесение
1-й сезон
6-я серия

Вознесение (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2014, Ascension
Фантастика, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о тайной космической миссии правительства США, начатой в 1963 году, по ходу которой сотни мужчин, женщин и детей отправились в столетнее путешествие на корабле «Вознесение» с целью заселить новый мир. Пассажиры корабля начинают задаваться истинной целью миссии после таинственного убийства молодой девушки.

Страна
Канада, США
Жанр
Фантастика, Фэнтези
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вознесение»