Вознесение (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2014, Ascension
Фантастика, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о тайной космической миссии правительства США, начатой в 1963 году, по ходу которой сотни мужчин, женщин и детей отправились в столетнее путешествие на корабле «Вознесение» с целью заселить новый мир. Пассажиры корабля начинают задаваться истинной целью миссии после таинственного убийства молодой девушки.
СтранаКанада, США
ЖанрФантастика, Фэнтези
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МАРежиссёр
Майрзи
Алмас
- НКРежиссёр
Ник
Копус
- РЛРежиссёр
Роберт
Либерман
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актёр
Гил
Беллоуз
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- ТХАктриса
Триша
Хелфер
- АРАктриса
Андреа
Рот
- ЖБАктриса
Жаклин
Байерс
- ЭОАктриса
Элли
О’Брайен
- БКАктёр
Брэд
Картер
- РРАктёр
Райан
Роббинс
- ТЛАктриса
Тиффани
Лонсдэйл
- АКСценарист
Адриан
Круз
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ЖГХудожник
Жофруа
Гослен
- ЖКХудожник
Жан-Франсуа
Кампё
- СУМонтажёр
Саймон
Уэбб
- МПМонтажёр
Мартин
Пенса
- ПГОператор
Пьер
Гилл
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис