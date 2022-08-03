Возмездие (2019). Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Возмездие (2019)
1-й сезон
6-я серия

Возмездие (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2019, Fred til lands
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В маленьком городе пять человек объединяются, чтобы совершить идеальное убийство местного психа. Но как только ты начнешь играть в Бога, легко оказаться Дьяволом.

Страна
Дания
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Возмездие (2019)»