WinkСериалыВозмездие (2019)1-й сезон2-я серия
Возмездие (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.72019, Fred til lands
Драмы, Криминал18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В маленьком городе пять человек объединяются, чтобы совершить идеальное убийство местного психа. Но как только ты начнешь играть в Бога, легко оказаться Дьяволом.
Сериал Возмездие (2019) 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 IMDb
- СБРежиссёр
Сёрен
Балле
- КРАктёр
Клаус
Риис Эстергор
- АЮАктёр
Андерс
Юль
- ЛМАктриса
Лене
Мария Кристенсен
- МХАктёр
Мортен
Хее Андерсен
- ДСАктёр
Дар
Салим
- МЯАктриса
Марьяна
Янкович
- МРАктёр
Мэдс
Ромер
- ЙРАктёр
Йеспер
Рифенсталь
- СБАктёр
Сильвестр
Бидер
- ФКАктриса
Фрида
Крёхольт
- КТСценарист
Кристиан
Торп
- РСХудожница
Рикке
Симонсен
- МБМонтажёр
Марлен
Билли Андресен
- МЗОператор
Марсель
Зискинд
- КСКомпозитор
Колин
Стетсон