Воздействие человека на природу
Wink
Детям
7 класс. Обществознание
Человек и природа
Воздействие человека на природу

7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.22020, Воздействие человека на природу
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На данном уроке будут рассмотрены вопросы, связанные с современными экологическими проблемами: негативное человеческое воздействие на окружающую среду, биосферу?

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Воздействие человека на природу 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг