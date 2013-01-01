8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В данном уроке речь пойдет о борьбе за независимость стран Латинской Америки. Страны Латинской Америки были колониями Испании и Португалии, но у них перед глазами был пример Соединенных Штатов Америки, которые добились самостоятельности и независимости от европейской метрополии — Англии. Получится ли у латиноамериканских стран добиться независимости и каким образом это произойдет, вы узнаете, изучив данную тему.



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