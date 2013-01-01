WinkДетям8 класс. Всеобщая историяСтраны Америки в XIX – начале XX векаВойна за независимость в странах Латинской Америки
8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
5.02013, Война за независимость в странах Латинской Америки
Образовательные0+
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Сюжет
В данном уроке речь пойдет о борьбе за независимость стран Латинской Америки. Страны Латинской Америки были колониями Испании и Португалии, но у них перед глазами был пример Соединенных Штатов Америки, которые добились самостоятельности и независимости от европейской метрополии — Англии. Получится ли у латиноамериканских стран добиться независимости и каким образом это произойдет, вы узнаете, изучив данную тему.
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