9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

На протяжении 1930-х гг. союзница Германии Япония ставила своей главной внешнеполитической целью создание огромной империи, включавшей в себя территории Сибири и Урала, Тибета и Индии, Юго-Иосточной Азии и островов Тихого океана. Тихоокеанскому театру военных действий Второй мировой войны посвящен данный урок.





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