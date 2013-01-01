Война на Тихом океане
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Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Война на Тихом океане

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

6.02013, Война на Тихом океане
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

На протяжении 1930-х гг. союзница Германии Япония ставила своей главной внешнеполитической целью создание огромной империи, включавшей в себя территории Сибири и Урала, Тибета и Индии, Юго-Иосточной Азии и островов Тихого океана. Тихоокеанскому театру военных действий Второй мировой войны посвящен данный урок.

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