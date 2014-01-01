WinkДетямВойна монархов1-й сезон2-я серия
Война монархов (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2014, Royal Cousins at War
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Первая мировая война поставила Европу на колени и привела к гибели многие ее королевские дома.
Ход истории изменил жизнь всех участников тех событий, включая короля Георга V, императора Николая II и кайзера Вильгельма II.
Сериал Война монархов 1 �сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.