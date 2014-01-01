Война монархов (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Wink
Война монархов
1-й сезон
1-я серия

2014, Royal Cousins at War
Документальный12+

О сериале

Первая мировая война поставила Европу на колени и привела к гибели многие ее королевские дома.
Ход истории изменил жизнь всех участников тех событий, включая короля Георга V, императора Николая II и кайзера Вильгельма II.

Великобритания
Документальный
SD
59 мин / 00:59

