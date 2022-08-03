Война миров (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

WinkСериалыВойна миров2-й сезон5-я серия
7.82019, The War of the Worlds
Фантастика, Драма18+
О сериале
Астрономы обнаруживают передачу данных из далeкой галактики. Весь мир с нетерпением ждeт контакта с инопланетянами. В итоге пришельцы за считанные дни уничтожают почти всe человечество. Оставшиеся в живых пытаются понять – кто прибыл на Землю, и почему они так жестоко избавляются от людей?
СтранаСША, Великобритания, Франция
ЖанрФантастика, Драма
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
