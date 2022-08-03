Война миров (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Астрономы обнаруживают передачу данных из далeкой галактики. Весь мир с нетерпением ждeт контакта с инопланетянами. В итоге пришельцы за считанные дни уничтожают почти всe человечество. Оставшиеся в живых пытаются понять – кто прибыл на Землю, и почему они так жестоко избавляются от людей?

