Война миров. Сезон 2. Серия 3
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Война миров (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

7.72019, The War of the Worlds
Фантастика, Драмы18+

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Сюжет

Астрономы обнаруживают передачу данных из далeкой галактики. Весь мир с нетерпением ждeт контакта с инопланетянами. В итоге пришельцы за считанные дни уничтожают почти всe человечество. Оставшиеся в живых пытаются понять – кто прибыл на Землю, и почему они так жестоко избавляются от людей?

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война миров»