Война и мир. Сезон 1. Серия 6
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Война и мир (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2016, War & Peace
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Британская экранизация русской классики. Армия Наполеона Бонапарта завоевывает Европу, и скоро доберется до России. Тем временем в доме семейства Ростовых идет подготовка к балу, который станет первым для юной и наивной Наташи. Среди гостей и незаконный сын умирающего графа Безухова, Пьер.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

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