Война и мир (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Война и мир
1-й сезон
4-я серия

2016, War & Peace
Драма, Мелодрама18+

О сериале

Действие сериала развивается в России XIX века, охватывая период с 1805 по 1812 годы. В основу сюжета положен роман Льва Толстого «Война и мир», основное внимание сфокусировано на судьбах Пьера Безухова, Андрея Болконского и Наташи Ростовой.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»