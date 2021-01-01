Вот это я понимаю шашлык! Наполеон, Марварид, Рулет из отличной говядины. Ташкент 2021
Wink
Детям
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
Вот это я понимаю шашлык! Наполеон, Марварид, Рулет из отличной говядины. Ташкент 2021

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.52021, Вот это я понимаю шашлык! Наполеон, Марварид, Рулет из отличной говядины. Ташкент 2021
Блог, Кулинария12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

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Жанр
Блог, Кулинария

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