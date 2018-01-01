Восток-Запад. Сезон 2. Серия 16
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Восток-Запад
2-й сезон
16-я серия

Восток-Запад (сериал, 2018) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

8.82018, Восток-Запад. Сезон 2. Серия 16
Мелодрама16+

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О сериале

Когда-то в далекой юности приятельница нагадала Татьяне, что ее ждет благополучный брак и четверо детей. Однако прошли годы, а обещанное счастье к Татьяне так и не приходит. Вместе с супругом она отправляется в Стамбул, где попадает на прием к известному репродуктологу Кемалю. Спустя пару недель она узнает о своей беременности и понимает, что отцом будущего малыша может быть вовсе не ее муж.

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Страна
Украина, Турция
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Восток-Запад»