Восток-Запад (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале
Когда-то в далекой юности приятельница нагадала Татьяне, что ее ждет благополучный брак и четверо детей. Однако прошли годы, а обещанное счастье к Татьяне так и не приходит. Вместе с супругом она отправляется в Стамбул, где попадает на прием к известному репродуктологу Кемалю. Спустя пару недель она узнает о своей беременности и понимает, что отцом будущего малыша может быть вовсе не ее муж.
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДЕРежиссёр
Денис
Елеонский
- АКАктёр
Аднан
Коч
- Актриса
Евгения
Лоза
- Актёр
Яков
Кучеревский
- АВАктриса
Анна
Варпаховская
- ОААктриса
Ольга
Атанасова
- ШБАктриса
Шенай
Ба
- УХАктёр
Угур
Хакан Гюнери
- ЭОАктёр
Энгин
Озсайын
- АУАктриса
Алие
Узунатаган
- ДЮАктриса
Дарья
Южад
- МШСценарист
Мария
Шульгина
- ЕТСценарист
Елизавета
Тихонова
- АТПродюсер
Алексей
Терентьев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ИКАктриса дубляжа
Инна
Капинос
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Ребрик
- ЛЖХудожница
Лариса
Жилко
- АСМонтажёр
Артем
Сухарев
- ВСОператор
Вадим
Савицкий