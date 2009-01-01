Восточный Эдем. Серия 3
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Восточный Эдем (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.62009, Higashi no Eden
Аниме, Комедии18+

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Сюжет

Японка Саки Морими, выпускница колледжа, во время поездки по США решила посмотреть Белый Дом и чуть не попала в неприятности, бросая монетки в тамошний фонтан. Выручил ее молодой соотечественник, соткавшийся перед Саки и полицейскими буквально из воздуха, будучи в костюме Адама, с пистолетом в одной руке и мобильником в другой. Добросердечная Саки отдала парню свое пальто и только потом вспомнила, что в нем лежали деньги и паспорт.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Восточный Эдем»