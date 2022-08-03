Восточный Эдем. Серия 10
Wink
Сериалы
Восточный Эдем
1-й сезон
10-я серия

Восточный Эдем (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.62009, Higashi no Eden
Аниме, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Японка Саки Морими, выпускница колледжа, во время поездки по США решила посмотреть Белый Дом и чуть не попала в неприятности, бросая монетки в тамошний фонтан. Выручил ее молодой соотечественник, соткавшийся перед Саки и полицейскими буквально из воздуха, будучи в костюме Адама, с пистолетом в одной руке и мобильником в другой. Добросердечная Саки отдала парню свое пальто и только потом вспомнила, что в нем лежали деньги и паспорт.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Восточный Эдем»