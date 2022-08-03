6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Восточные славяне в VII-IX вв.
6 класс. История России
Древнерусское государство
Восточные славяне в VII-IX вв.

7.02020, Восточные славяне в VII-IX вв.
О сериале

На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с древними славянскими племенами, особенностями их хозяйства и быта, узнаете имена богов, которым поклонялись восточные славяне и их соседи.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

