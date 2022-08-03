9 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

Восточная Сибирь. Население и хозяйство
9 класс. География
Природно-хозяйственные регионы России
Восточная Сибирь. Население и хозяйство

Восточная Сибирь. Население и хозяйство
Видеоурок Восточная Сибирь. Население и хозяйство познакомит вас с коренными народами Восточной Сибири, их бытом и культурой. Кроме того, преподаватель расскажет вам о крупнейших городах Восточно-Сибирского района и их роли в политической и экономической жизни. Из урока вы узнаете об основных отраслях хозяйства Восточной Сибири, географии их размещения по территории района.

