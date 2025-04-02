Восьмое чувство (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Восьмое чувство. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Триллер18+

Группа людей из разных точек мира неожиданно оказываются ментально связанными. Теперь им придется найти способ выжить, потому что за ними начинают охотиться те, кто видит в них угрозу для этого мира.

США
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

