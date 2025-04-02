WinkСериалыВосьмое чувство1-й сезон1-я серия
Восьмое чувство (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2015, Восьмое чувство. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Группа людей из разных точек мира неожиданно оказываются ментально связанными. Теперь им придется найти способ выжить, потому что за ними начинают охотиться те, кто видит в них угрозу для этого мира.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймс
МакТиг
- Режиссёр
Том
Тыквер
- Режиссёр
Лилли
Вачовски
- Режиссёр
Лана
Вачовски
- ДКАктриса
Джейми
Клейтон
- МРАктёр
Макс
Римельт
- ТДАктриса
Тина
Десай
- НЭАктёр
Навин
Эндрюс
- МААктёр
Мигель
Анхель Сильвестре
- ФААктриса
Фрима
Аджьеман
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- Актёр
Брайан
Дж. Смит
- Актриса
Пэ
Ду-на
- АААктёр
Амл
Амин
- Сценарист
Лана
Вачовски
- Сценарист
Лилли
Вачовски
- АХСценарист
Александр
Хемон
- ДМСценарист
Дж.
Майкл Стражински
- ГХПродюсер
Грант
Хилл
- АБПродюсер
Алекс
Боден
- ХБХудожник
Хью
Бэйтап
- РМХудожник
Рафаэль
Мандухано
- ДДМонтажёр
Джозеф
Джетт Сэлли
- Композитор
Том
Тыквер